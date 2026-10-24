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Ukrayna ordusu Rusya'da sanayi tesisleri ve Yeysk havaalanını vurduğunu açıkladı

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Ukrayna ordusu, Rusya'daki sanayi tesisleri ve Yeysk askeri havaalanını hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Samara'ya bağlı Oryol'daki petrokimya ve yarı iletken tesislerine saldırı düzenlendiği, havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın farklı bölgelerindeki sanayi tesisleri ve Yeysk askeri havaalanını hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik devam eden hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesine bağlı Oryol şehrindeki "Tolyattikauçuk" petrokimya sanayi tesisi ile "Proton-Electroteks" yarı iletken cihazların üretildiği tesise saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Krasnodar bölgesinde, Yeysk askeri havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tamamen sona erene kadar düşmanın kilit askeri hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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