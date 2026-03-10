Ukrayna ordusu "Şahed" tipi İHA deposu olduğu öne sürülen hedefe saldırı görüntülerini yayınladı

Ukrayna ordusu, Rus kontrolündeki Donetsk Havaalanı'nda, "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) deposu olduğu iddia edilen hedefe yapılan saldırının görüntülerini paylaştı.

Orduya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Donetsk'te Rusya'nın ilhak ettiği bölgede yer alan Donetsk Havaalanı'ndaki cephaneliğe yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna ordusunun, ABD ve Fransız yapımı füzelerle 7 Mart'ta bu saldırıyı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Donetsk Havaalanı bölgesinde, ATACMS ve SCALP tipi füzelerle düşmana ait bir hedefe saldırı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şahed tipi İHA'ların depolandığı ve fırlatıldığı iddia edilen hedefin vurulduğu ve saldırı alanında yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna ordusu, saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüyü de servis etti.