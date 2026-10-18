Ukrayna'nın St. Petersburg'a saldırısında 12 apartman ve iki ev hasar gördü

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MOSKOVA, 18 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın St. Petersburg kentine cumartesini pazara bağlayan gece düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 apartman ile iki müstakil ev hasar gördü.

Russia Today'in bildirdiğine göre, St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, "Bölgede şu anda onarım çalışmaları sürüyor" dedi.

Beglov sosyal medya platformu Max'te daha önce yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, Nevski, Krasnoselski, Krasnogvardeyski ve Moskovski bölgelerindeki sivil altyapı tesislerinde ve St. Petersburg Petrol Terminali arazisinde çıkan yangınları söndürüyor" ifadelerine yer vermişti.

Vali ayrıca güvenlik gerekçesiyle Pulkovo Havalimanı'ndaki operasyonlara kısıtlama getirildiğini de söyledi.

Rus sosyal medya devi VK, Leningrad bölgesinde işlettiği veri merkezinin de saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımız için hizmet vermeye her zamanki gibi devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua