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Ukrayna Patriot füzelerini kullanamıyor

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CNN'in haberine göre Ukrayna, haftalardır ABD yapımı Patriot hava savunma sistemindeki önleme füzelerini kullanamıyor; füzeler neredeyse tükenmiş durumda. Ukraynalı yetkili, 6 haftadır hiçbir Patriot fırlatıcısının ateşlenmediğini belirtti. Küresel tedarik sıkıntısı ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle zorluk yaşanıyor; Zelenskiy aylık tedarik sözü almıştı.

Ukrayna'nın, Rusya saldırılarına karşı ABD yapımı Patriot hava savunma sistemindeki önleme füzelerini haftalardır kullanamadığı iddia edildi.

CNN'in güvenlik nedeniyle soyadını açıklamayan Dmytro isimli Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kiev yönetimi, haftalardır ABD yapımı Patriot füzelerini kullanamıyor.

Ülkedeki Patriot önleyici füzeleri "neredeyse tamamen tükenmiş" durumda.

Ukraynalı yetkili, "6 haftadır" bir Patriot fırlatıcısının ateşlendiğini görmediğini söylerken ateşleyecek önleme füzelerine sahip olmamalarının "kötü duygulara" neden olduğunu vurguladı.

Dmytro, Orta Doğu'daki çatışmanın eninde sonunda Ukrayna'yı da etkileyeceğini öngördüklerine değindi.

Haberde, onlarca ülkenin hava savunma sistemlerini güçlendirmeye çalışması ve Orta Doğu'daki çatışmalarda Patriot önleme füzelerinin yoğun şekilde kullanılması nedeniyle küresel ölçekte tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Ukrayna füzelerin tedariki için çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri ABD'den her ay alacaklarını söylemişti.

Ukrayna yönetimi, Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin tedariki veya bu tür füzelerin üretilmesi için gereken lisansın ABD'den alınması için çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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