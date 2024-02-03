Ukrayna'dan Luhansk bölgesindeki fırına saldırı: 15 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırıda 15 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırı sonucunda fırın çöktü ve birçok sivil yaralandı.

UKRAYNA ORDUSU, LUHANSK'TA FIRINI VURDU

Ukrayna ordusu, Luhansk bölgesindeki bir fırına saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu Luhansk'ta 2 katlı bir fırın çöktü, siviller yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkazdan 15 kişinin cesedini çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında fırında onlarca sivillerin bulunduğunu belirterek, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.