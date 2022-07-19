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Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füze isabet etti

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk cephe hattına yakın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk cephe hattına yakın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk cephe hattına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kramatorsk şehrinin merkezine, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan füze düştü.

Şehrin merkezinde 4 apartmanın ortasında patlayan füze, çevredeki altyapı ve binalarda ağır hasara yol açarken patlama sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

Enkaz alanında incelemelerde bulunan Kramatorsk Polis Soruşturma Dairesi Başkanı Kaptan Dmitro Morozov, Rus güçlerince şehre fırlatılan füzenin sadece sivillerin yaşadığı, askeri altyapısı olmayan şehrin merkezindeki konutlara isabet ettiğini aktardı.

Füzenin, yerel saatle 11.35 sularında apartmanların ortasında patladığını kaydeden Morozov, bomba uzmanlarından aldığı bilgiye göre, füzenin yere düşmeden havada patladığını söyledi.

Şehre isabet eden füzenin Rus güçlerince uçaktan fırlatıldığını ifade eden Morozov, "Alınan mevcut bilgilere göre, patlama sonucu 6 sivil yaralandı. Aralarında birinin durumu ağır." diye konuştu.

Morozov, saldırı hakkında soruşturmanın başladığını bildirdi.

AA / Metin Aktaş - Güncel

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