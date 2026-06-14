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Rusya: Ukrayna'nın Oryol şehrine düzenlediği İHA saldırısı sonucu 1 kişi öldü

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Rusya'nın Oryol bölgesine düzenlenen Ukrayna İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Smolensk ve Kursk'ta da yaralanmalar oldu. Rusya, 249 İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna'nın Oryol şehrine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Klıçkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Oryol bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktaran Klıçkov, İHA'lardan birinin, bölgenin merkez Oryol şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini kaydetti.

Klıçkov, "Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hasar gören daire sakinleri şehirdeki otellere yerleştirildi. Saldırı sonrası çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Binayı vuran İHA'nın şarapnellerle donatıldığına dikkati çeken Klıçkov, bunu "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Smolensk ve Kursk bölgelerinde 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir evde yangın çıktığını ve 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn de sosyal medya hesabından, bölgeye düzenlenen İHA saldırısı sonucu Rılsk şehrinde 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Evrayev de bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirterek, "İHA'ların birçoğu vuruldu. Ancak saldırı sonucu yakıt depolama tesislerinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının bir sanayi işletmesine düştüğünü, gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Ukrayna'ya ait 249 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 249 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde yok edildiğini ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 4 İHA'nın yok edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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