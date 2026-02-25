Haberler

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Smolensk bölgesinde 4 kişi öldü

Rusya'nın Smolensk bölgesine düzenlenen Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları saldırısında, 4 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi yaralandı. Saldırıda gübre üretim tesisi hedef alındı.

Rusya'nın Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anohin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Smolensk bölgesinin, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

İHA'ların bölgedeki gübre üretim tesisini hedef aldığını ve yangın çıktığını kaydeden Anohin, "İlk belirlemelere göre, barbarca düzenlenen saldırıda tesis çalışanlarından 4'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu İHA'lardan 14'ünün Smolensk bölgesinde, birinin ise Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
