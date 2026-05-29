Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi, Ukrayna'nın İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirdi

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Boçarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktardı.

Saldırı sonucu bölgedeki Voljskiy kentinde bulunan kimyasal bir fabrikada yangın çıktığını kaydeden Boçarov, 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada da İHA saldırısı sonucu bölgenin Temryuk limanında yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 208 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.