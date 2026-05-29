Haberler

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi, Ukrayna'nın İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Volgograd bölgesine Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısında kimyasal fabrikada yangın çıktı, 2 işçi öldü. Krasnodar'da da limanda yangın çıktı.

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Boçarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktardı.

Saldırı sonucu bölgedeki Voljskiy kentinde bulunan kimyasal bir fabrikada yangın çıktığını kaydeden Boçarov, 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada da İHA saldırısı sonucu bölgenin Temryuk limanında yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 208 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar

ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti