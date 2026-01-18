Haberler

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Beslan kentinde 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Menyaylo, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısında Beslan kentinde 3 kişinin yaralandığını ve bir bina hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Menyaylo, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Beslan kentinde 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Beslan kentindeki çok katlı bir binanın hasar gördüğünü kaydeden Menyaylo, "İkisi çocuk 3 kişi yaralandı. Bunların hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

Basında, binadan 70 kişinin tahliye edildiği, olay yerinde acil durum servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 63 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilerek, "Bunlardan 6'sı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti üzerinde vuruldu." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı