Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Antalya'da Kutlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ukrayna Antalya Konsolosluğu, Akdeniz Ukraynalılar Derneği ve Ukrayna Ailesi Derneği işbirliğinde Olbia Kent Meydanı'nda, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Türkiye ve Ukrayna'nın milli marşları okundu, savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ukrayna şarkılarının seslendirildiği, Akdeniz Ukrayna Çocuk Dans Topluluğu tarafından halk dansları gösterisinin sergilendiği etkinlikte ayrıca, "savaşa hayır" sergisi açıldı. Etkinlik kapsamında bisiklet turu da gerçekleştirildi.