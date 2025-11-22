Ukrayna'nın Andriivka Belgeseli Ankara'da Gösterildi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Goethe Enstitüsü Ankara işbirliğinde "Andriivka'ya 2000 Metre" belgeselinin özel gösterimi başkentte yapıldı.

Goethe Enstitüsü Ankara'da yapılan, Oscar ve Pulitzer ödüllü Ukraynalı yönetmen Mstıslav Çernov'un "Andriivka'ya 2000 Metre" belgeselinin özel gösterimine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Goethe Enstitüsü Ankara Direktörü Petra Köppel-Meyer ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Celal, Ukraynalı askerlerin aralıksız Rus ateşi altında 2 bin metre ilerleyerek Andriivka köyünü özgürleştirdikleri operasyonu konu alan belgeselin gösteriminde yaptığı konuşmada, etkinlikte olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Celal, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas ve Goethe Enstitüsü Ankara Direktörü Köppel-Meyer'e teşekkür ederek, "'Andriivka'ya 2000 Metre' aslında çağdaş Ukrayna gerçekliğinin, savaşın ve Ukrayna halkının varoluş mücadelesinin günlük gerçekliğinin dürüst bir portresidir. Bu hikaye; direnişin, cesaretin, korkunun, acının ve ne yazık ki ölümün yani Rusya'nın getirdiği ölümün bir hikayesidir." ifadesini kullandı.

Özel gösterimin amacının; özgürlüğün ve bağımsızlığın gerçek bedeli üzerine düşünmek olduğunu söyleyen Celal, "Ukrayna, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'deki ortaklarımızın desteğini derinden takdir etmektedir. Rus saldırganlığının yalnızca toprakları değil, aynı zamanda değerleri de yok etmeye çalıştığı bir dönemde, bu tür diyalog platformları, bu tür anlayış platformları kritik bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Bu aslında insanlar açısından cesaret ve kayıplarla ölçülen bir hikaye diyebilirim"

Vilcinskas da etkinlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Küçük bir Ukrayna köyünden Ankara'daki bu salona uzanan gerçek bir hikayeye adım atacağız. Bu hikaye, sadece metrelerle ölçülmüyor filmde olduğu gibi. Bu aslında insanlar açısından cesaret ve kayıplarla ölçülen bir hikaye diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu akşamki gösterim, özellikle de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırısının insani bedelini ve özgürlüklerini savunmaya devam edenlerin cesaretini güçlü şekilde anlatıyor." diyen Vilcinskas, belgeselin evlerini korumak ve savunmak için Ukraynalıların verdiği çabayı gösterdiğini söyledi.

Vilcinskas, Türkiye'nin uluslararası hukukun yerine getirilmesi konusundaki çabalarına değinerek, "Bir film, belki savaşı durdurmaya yetmeyecektir, durduramayacaktır. Ancak Ukrayna'daki olan bitene karşı kayıtsızlığı durduracaktır." dedi.

Köppel-Meyer de Goethe Enstitüsü Ankara olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, belgeselin sanatın gerçeğe nasıl tanıklık edebileceğinin güçlü bir örneği olduğuna işaret etti.

Almanya'nın, Rusya'nın haksız saldırısına karşı Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durduğunu söyleyen Köppel-Meyer, "Bugün burada toplanmışken, Ukrayna halkının direncini, cesaretini ve birlikte durmanın önemini bir kez daha hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

"Umarım hepimiz Ukrayna'nın yeniden inşa edildiğini ve gelecekte mutlu olduğunu göreceğiz"

Yönetmen Çernov da belgesele ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çernov, Ukrayna için oldukça zor olan bugünlerde belgeselin Türkiye'de gösteriminin yapılmasından çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Barışı sağlamak için Ukrayna'nın yapması gereken toprak tavizleri hakkında çok fazla konuşuldu. Benim filmim ise o toprakların hikayesini anlatıyor. Filmim, umarım gerçekleşmez ama Rusya tarafından uzun süre işgal edilebilecek olan o küçük köylerin ve şehirlerin hikayesini anlatıyor. Ukrayna halkının o topraklar için ödediği bedeli ve bu toprakların onlar için neden önemli olduğunu ve onlarla olan bağlarını göstermek benim için gerçekten çok önemli."

Ukraynalıların barış istediğini vurgulayan Çernov, "Umarım; Türkiye, Ukrayna için bu barışı sağlamaya çalışırken zaten büyük bir rol oynadığı gibi, bu barış çabalarını desteklemeye devam eder. Umarım hepimiz, Ukrayna'nın yeniden inşa edildiğini ve gelecekte mutlu olduğunu göreceğiz." diye konuştu.