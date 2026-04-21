Haberler

Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Sakarya'ya Ukrayna'dan devlet nişanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya'ya, Ukrayna tarafından 5. derece Bilge Prens Yaroslav Nişanı verildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde 17-19 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin imzasını taşıyan devlet nişanın Sakarya'ya verildiği ifade edildi.

Sakarya'nın nişanı Antalya'daki forumda katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'ın elinden aldığı belirtilen açıklamada, devlet, diplomasi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında üstün hizmet sunan kişilere takdim edilen nişanın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar açısından çok anlamlı olduğunu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Faruk Sakarya, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bağları daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan İran'a rest

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü