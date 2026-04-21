Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Sakarya'ya Ukrayna'dan devlet nişanı

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya'ya, Ukrayna tarafından 5. derece Bilge Prens Yaroslav Nişanı verildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde 17-19 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin imzasını taşıyan devlet nişanın Sakarya'ya verildiği ifade edildi.

Sakarya'nın nişanı Antalya'daki forumda katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'ın elinden aldığı belirtilen açıklamada, devlet, diplomasi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında üstün hizmet sunan kişilere takdim edilen nişanın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar açısından çok anlamlı olduğunu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Faruk Sakarya, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bağları daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.