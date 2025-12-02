Haberler

Ukrayna, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla "hiçbir ilgisi olmadığını" bildirdi

Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti ve Rusya'nın iddialarını resmi olarak reddetti. Tykhyi, Rusya'nın Gürcistan'a Türkiye üzerinden gittiği iddialarının mantıksız olduğunu da vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi???????, ülkesinin, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

Tykhyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik yapılan saldırıyla ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Ülkesinin, söz konusu geminin yaşadığı olaylarla bir ilgisi olmadığını aktaran Tykhyi şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak reddediyoruz."

Tykhyi mesajında şunları kaydetti:

"Ayrıca, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin serbest ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir mantık taşımıyor ve Rusya'nın bütün bu işi tezgahlamış olabileceğine işaret ediyor."

Rusya: MIDVOLGA-2 tankerine İHA saldırısı düzenlendi

Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosmorflot) yapılan yazılı açıklamada, MIDVOLGA-2 tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, gemide ağır bir hasar meydana gelmediğini bildirilmişti.

Geminin Karadeniz'de TSİ 08.00'de İHA saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Geminin üst yapısında hafif hasar meydana gelirken, gemi su almadı. Sinop Limanı'na kendi başına hareket eden gemide yaralı bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin Sinop'a doğru seyrettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
