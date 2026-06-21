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Ukrayna Güvenlik Servisi: Kırım'da ve Krasnodar bölgesinde farklı hedeflere saldırılar düzenledik

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve Krasnodar bölgesinde liman, petrol altyapısı ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Zelenskiy, saldırıların Rus saldırılarına yanıt olduğunu belirtti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki farklı hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri ile Kırım'da ve Krasnodar bölgesinde liman, petrol altyapısı ve hava savunma sistemlerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yer alan Kavkaz Limanı'nın, ayrıca Kerç Boğazı'ndaki "TES-Terminal-1" petrol deposunun da hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kırım Köprüsü'nü korumak amacıyla köprünün üzerinde konuşlandırılan "S-400" hava savunma sistemine ait dört radar istasyonu ve iki "Pantsir" hava savunma sistemine ait füze ve top sistemlerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların cephe hattında yaklaşık 300 kilometre mesafede olduğuna işaret ederek, "Bunların hepsi, halkımıza yönelik acımasız Rus saldırılarına verilen yanıtlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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