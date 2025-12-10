Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD liderleri Ukrayna'ya ilişkin ateşkes görüşmelerini ele aldı

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD liderlerinin Ukrayna'ya ilişkin ateşkes görüşmelerinin durumu konusunda telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kornelius, liderlerin Ukrayna'ya ilişkin ateşkes görüşmelerinin durumunu ele aldığını kaydetti.

"Barış planı üstündeki yoğun çalışmalar gelecek günlerde devam edecek." ifadesini kullanan Kornelius, liderlerin bunun Ukrayna ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki ortak güvenlik için önemli bir an olduğu konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.