Ukrayna'dan liderlerin Türkiye'de buluşmasına destek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi.

Sybiha, ülkesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna parlamentosunun kısa bir süre önce Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladığını anımsatan Sybiha, bunun tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Sybiha, Türkiye'nin Ukrayna'nın 3. en büyük ticaret ortağı ülke olduğunu, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin daha da artacağını belirtti.

Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yardım paketinin açıklandığını dile getiren Sybiha, "Bu yüzden bizim açımızdan NATO Zirvesi çok önemliydi." dedi.

Sybiha, Bakan Fidan ile gerçekleştirilen ikili görüşmede Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü işbirliği mekanizmasını da ele aldıklarını aktardı.

"Liderlerin Türkiye'de görüşme fikrini destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu savaşı bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Sybiha, savaşın sonlandırılması sürecine katkı için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Sybiha, "Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

Liderlerin bir araya gelmesinin önemine değinen Sybiha, "Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sybiha, Türkiye'nin çabalarının savaşın bitirilmesi için önemli olduğunun altını çizerek, "Barışa daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu süreçte diplomasinin önemini vurgulayan Sybiha, "Diplomasiyi olabildiğince devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız." diye konuştu.

Savaşın bitirilmesi için Rusya'ya defalarca çağrıda bulunduklarını söyleyen Sybiha, "Biz Ukrayna olarak, bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin gerçek önerilere sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, çatışmaların durdurulması için diplomasiyi tercih ettiklerini bildirerek, "Ukrayna olarak ateşkese hazırız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Sybiha, "Ukrayna, toprak bütünlüğü veya egemenliğimizi zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez." dedi.

"Türkiye, Karadeniz'in güvenliği için lider bir ülke"

Sybiha, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmesinden sonra Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girdiğini kaydederek, "Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz'deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir." yorumunu yaptı.

Seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sybiha, Türkiye'nin Karadeniz güvenliği için paha biçilemez bir aktör olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz güvenliğinin dengesini yeniden sağlamalıyız. Türkiye, Karadeniz'deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte günümüz itibarıyla bu konuda NATO'nun en güçlü devletidir."