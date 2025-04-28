5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da hayat kabusa döndü

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkesi eleştirerek barışın sağlanması için hemen uygulanması gerektiğini vurguladı. Sybiha, Ukrayna'nın kalıcı bir ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesini değerlendirdi.

Rusya'nın cephedeki saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha, "Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı." ifadesini kullandı.

Sybiha, Rusya'nın 8 ila 11 Mayıs'taki ateşkes ilanına ilişkin, "Neden 8 Mayıs'a kadar bekleyelim?" diye sordu.

İstenmesi halinde ateşkesin hemen şimdi uygulanabileceğini vurgulayan Sybiha, "Ukrayna, kalıcı, uzun vadeli ve tam bir ateşkesi desteklemeye hazır. Biz, sürekli olarak bunu öneriyoruz." çağrısında bulundu.

Rusya yönetimi, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.