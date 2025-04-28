Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesini değerlendirdi.

Rusya'nın cephedeki saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha, "Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı." ifadesini kullandı.

Sybiha, Rusya'nın 8 ila 11 Mayıs'taki ateşkes ilanına ilişkin, "Neden 8 Mayıs'a kadar bekleyelim?" diye sordu.

İstenmesi halinde ateşkesin hemen şimdi uygulanabileceğini vurgulayan Sybiha, "Ukrayna, kalıcı, uzun vadeli ve tam bir ateşkesi desteklemeye hazır. Biz, sürekli olarak bunu öneriyoruz." çağrısında bulundu.

Rusya yönetimi, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.