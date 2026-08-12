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Zelenskiy ve Paşinyan'dan Verimli Görüşme

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. İlişkilerin yapıcı hale geldiğini vurgulayan Zelenskiy, Paşinyan'a Kiev Mağaralar Manastırı'nın kuruluş yıl dönümü kutlaması için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Erivan'da mayısta temaslarda bulunduğunu anımsatan Zelenskiy, "Ukrayna ile Ermenistan arasındaki ilişkiler daha da yapıcı hale geliyor. Aramızda sürekli bir diyalog olması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Kiev Mağaralar Manastırı'nın kuruluşunun 975. yılını kutlayan Paşinyan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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