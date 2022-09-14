Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da Güncel Haberler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etti. Zelenskiy, burada bayrak çekme törenine katıldı. Törende, Ukrayna bayrağı yeniden İzyum kentinde göndere çekildi. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Volodimir Zelenskiy Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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