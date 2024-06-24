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Ukrayna'da Rusya'nın İskender-M Füzeleriyle Saldırı: 4 Ölü, 40 Yaralı

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine düzenlediği İskender-M füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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