Ukrayna genelinde enerji sorunu yaşanıyor

Güncelleme:
Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları, Kiev başta olmak üzere birçok bölgede enerji altyapısında ciddi hasarlara yol açtı. Elektriksiz kalan bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları sürerken, bir Ukrenergo yönetim kurulu üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev ile ülkenin farklı bölgelerinde enerji alanındaki durumun ağırlaştığı bildirildi.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle hasar gören enerji altyapısındaki bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle Dnipropetrovsk, Odessa, Zaporijya ve Harkiv bölgelerinde yaşayanların elektriksiz kaldığı bildirilen açıklamada, "Daha önce düzenlenen yoğun saldırıdan sonra Kiev bölgesindeki durum da ağır olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri uygulandığı kaydedildi.

Enerji tesisi onarım çalışması sırasında Ukrenergo'nun yönetim kurulu üyesi hayatını kaybetti

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev bölgesinde bir enerji tesisinde devam eden onarım çalışmaları sırasında, Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun yönetim kurulu üyesi Oleksiy Brecht'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Brecht'in, 2024-2025 yıllarında Ukrenergo'nun yönetim kurulu başkanlığı da yaptığını aktaran Sviridenko, "Tüm enerji sektörü için telafi edilmesi mümkün olmayan bir kayıp." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın "Unian" haber ajansına göre, ülkenin Hmelnitskiy şehrinde sokağa çıkan onlarca kişi, elektrik talebiyle bir caddeyi trafiğe kapattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yazılı açıklamasında, Rus ordusunun son dönemlerde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev'de yaklaşık 4 bin evde ısıtma olmadığını ve başkentin neredeyse yüzde 60'ının elektriksiz olduğunu bildirmişti.

