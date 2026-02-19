Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov: Savaşın sona ermesini istiyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümüne ilişkin, "4 yıldır tam kapsamlı bir ihlal söz konusu. Bu yalnızca Ukrayna ile ilgili değildir. Bu sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukuka saygı ve tüm Avrupa ile Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği ile ilgilidir. Ukrayna barış istemektedir. Savaşın sona ermesini ve vatandaşlarımız için yeniden güvenliğin tahsis edilmesini istiyoruz" dedi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Polonya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Polonya Büyükelçisi Lang, "Ukrayna'nın istikrarı, güçlü olması ve dayanıklılığı Avrupa'nın savunma mimarisi açısından en önemli ayaklardan biridir. Ukrayna'ya yönelik desteğimizin devamlılığı ve Ukrayna'nın hayatta kalma mücadelesine olan desteğimizin devamlılığı büyük bir önem arz etmektedir. Bugün Polonya, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden birini sunmak üzere sizleri buraya davet ettik. Bu önemli etkinlik 'Özgürlük Ruhu' adını taşıyan Polonya-Ukrayna film seçkilerinin 2'nci edisyonu. Ankara'daki sinemaseverlerin; özgürlük, dayanıklılık ve insan onuru temaları üzerinden düşünmeye sevk edilmesine gayret edilmiştir" dedi

'SAVAŞ, KİMLİĞİMİZİ YOK ETMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİMDİR'

Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov ise "Polonya, tam kapsamlı saldırının ilk günlerinden bu yana hem devlet olarak hem de toplum düzeyinde gerçek bir dayanışma sergilemektedir. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş yalnızca sınırları değiştirmek için değil; aynı zamanda kimliğimizi, kültürümüzü ve hafızamızı yok etmeye yönelik bir girişimdir. Bu nedenle kültür, bugün bir direniş biçimidir. Sinema ise gerçeğin korunmasına katkı sağlar. 4 yıldır tam kapsamlı bir ihlal söz konusu. Bu yalnızca Ukrayna ile ilgili değildir. Bu sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukuka saygı ve tüm Avrupa ile Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği ile ilgilidir. Ukrayna barış istemektedir. Savaşın sona ermesini ve vatandaşlarımız için yeniden güvenliğin tahsis edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı