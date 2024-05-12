Üye Girişi
Haberler

Ukrayna Belgorod'u vurdu: 20 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Ukrayna Belgorod'u vurdu: 20 yaralı

MOSKOVA - Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü. Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı kaydedildi. Enkazdan seslerin geldiğini akataran yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna Rusya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title