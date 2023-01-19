Ukrayna askerlerinin "en acımasız çatışmaların merkezi"ndeki hareketliliği Güncel Haberler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birinci yılını doldurmaya hazırlanırken Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "en acımasız çatışmaların merkezi" olarak nitelendirdiği Donbas cephe hattındaki askeri hareketlilik devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birinci yılını doldurmaya hazırlanırken Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "en acımasız çatışmaların merkezi" olarak nitelendirdiği Donbas cephe hattındaki askeri hareketlilik devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı zırhlı birlikler, Bahmut çevresindeki ormanlık alanda bekleyişlerini sürdürüyor. Kamuflaj ağlarla kapattıkları tanklarla ateş hattına zaman zaman atış yapan Ukrayna askerleri, kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle bir taraftan soğukla da mücadele ediyor. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna Donbas Rusya Güncel Haberler

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