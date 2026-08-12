Haberler

Zelenskiy: 26 yerleşimde kontrolü yeniden sağladık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusuna yönelik sürdürdükleri "karşı saldırı" sonucunda Ukrayna'nın 3 ayrı bölgesinde 26 yerleşim yerinde kontrolü yeniden ele geçirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusuna yönelik sürdürdükleri "karşı saldırı" sonucunda Ukrayna'nın 3 ayrı bölgesinde 26 yerleşim yerinde kontrolü yeniden ele geçirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerinin Rus ordusuna yönelik sürdürdüğü "karşı saldırı" sonucu Ukrayna'nın 3 bölgesindeki 26 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Aktif eylemlerimize devam ediyoruz ve yeni adımlara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Hava İndirme Muharebe Kuvvetleri'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesinde 12, Donetsk bölgesinde 10, Zaporijya bölgesinde ise 4 yerleşim yerinde kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yönlerdeki "karşı saldırıların", 29 Ocak'tan bu yana sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar bakın ne çıktı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Mahmud Abbas 328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşıladı

328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Erdoğan böyle karşıladı