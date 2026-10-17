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UKMTO, Yemen açıklarında LNG tankerine saldırının uyarı ateşiyle önlendiğini açıkladı

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UKMTO, Yemen'in El-Mukella açıklarında LNG tankerine yaklaşan 7 kişilik tekneden iki el ateş açıldığını, güvenlik ekibinin uyarı ateşiyle karşılık verdiğini bildirdi. Tekne rotasını değiştirirken soruşturma sürüyor, gemilere şüpheli faaliyetleri bildirmeleri tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen açıklarında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yönelik silahlı saldırı girişiminin gemideki güvenlik ekibinin uyarı ateşi açmasıyla önlendiğini açıkladı.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, olayın Yemen'in El-Mukella kentinin yaklaşık 140 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, LNG tankeri kaptanının ihbarına göre, içinde 7 kişinin bulunduğu küçük bir tekne tankere yaklaştı.

Tekneden tankere iki el ateş açıldığı, geminin silahlı güvenlik ekibinin de uyarı ateşiyle karşılık vermesi üzerine teknenin rotasını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü ifade edilirken, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesi yapıldı.

Açıklamada, geminin adı ve hangi ülkeye ait olduğuna dair detay verilmedi.

Kaynak: AA
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