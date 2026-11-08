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UKMTO, Umman Körfezi'nde yük gemisiyle askeri güçler arasında olay raporladı

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UKMTO, Umman Körfezi açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olayın rapor edildiğini duyurdu. Olayın BAE'nin Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda yaşandığı, mürettebatın durumu ve olası hasarın bilinmediği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman Körfezi açıklarında yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini açıkladı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman Körfezi açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini, olayın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan raporda, an itibarıyla mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye verilebilecek zararın henüz bilinmediği belirtildi.

İlgili makamların durumdan haberdar olduğu ve konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgeden geçecek gemilerin en son deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve operasyonel çevreye karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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