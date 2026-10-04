UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ve tankerin makine dairesinde hasar meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir çevre tehdidinin de bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.???????

Kaynak: AA