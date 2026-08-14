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Hürmüz'de tankere İHA saldırısı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin İHA ile vurulduğunu, küçük hasar oluştuğunu ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. BAE, ADNOC'a ait iki tankerin İran tarafından hedef alındığını bildirdi; İran ise henüz açıklama yapmadı. ABD ile İran arasında boğazın kontrolüne dair gerginlik sürüyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UKMTO, askeri yetkililerden, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı sırasında bir İHA tarafından vurulduğuna dair raporlar aldı." ifadelerine yer verildi.

Tankerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, çevresel bir etki bildirilmediği aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan yazılı açıklamada, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleri ile deniz ablukası sürdükçe ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece boğazın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise dün yaptığı açıklamada, Trump'ın iddiasını yalanlayarak, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA
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