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Uğurludağ'da MEB etkinliğinde öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

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Uğurludağ'da MEB etkinliğinde öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. İlçe futbol sahasındaki etkinliğe Kaymakam Mustafa Düzgün, Belediye Başkan Vekili Ahmet Sağır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik, Uğurludağ ilçe futbol sahasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkan Vekili Ahmet Sağır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, uçurtmaları Gazzeli çocuklara ithafen gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA
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