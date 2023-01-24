Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz

30 yıl önce Ankara'daki evinin önünde, otomobiline yerleştirilen bomba ile öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, bir mesaj paylaştı. Aybars mesajında, "30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz." dedi.

24 Ocak 1993'te araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu Ankara'da evinin önündeki arabasına yerleştirilen bombayla 51 yaşında öldürüldü. Vefatının üzerinden 30 yıl geçse de ailesi acıyı ilk günkü gibi hissediyor. Mumcu'nun kızından da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BOMBAYI KOYANI VE EMRİ VERENİ BİLMİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybars, "30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz. Bombayı koyanın adı davaya göre Oğuz Demir, eşgal resmi var ve son davada kırmızı bültenle arama çıkartıldı." dedi.

CİNAYET YILLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Uğur Mumcu suikastı davası cinayetten 7 yıl sonra açıldı. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi ancak sis perdesi hâlâ aralanmadı. Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan dava 'Umut' adı altında birleştirildi. Sanıklara 12 yıl ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Tevhid-Selam Kudüs Ordusu üyesi olmak suçundan yargılanan ve kırmızı bültenle aranan 3 sanığın ise 2020'de beraat ettiği ortaya çıktı. 8 Aralık 2020'de çıkan karara göre Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Aydın Koral'ın beraatine karar verildi. Davada yargılanan bir diğer firari sanık Oğuz Demir'in hakkındaki dava ise sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla firari Oğuz Demir'in mal varlığı 'terör örgütlerine finansman sağladığı' gerekçesiyle donduruldu.