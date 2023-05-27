Uğur Işılak Erzurum'u coşturdu

ERZURUM - Uğur Işılak, 'Birlik Konseri' çerçevesinde Erzurumlularla buluştu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programdan önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da marşlar söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemde vatanın umudu olduğunu belirterek, "Erzurumlu birlik demektir, beraberlik demektir. Bundan sonrada Anadolu'dan tüm dünyaya haktan, adaletten ve insanlıktan yana yükselen bir ses olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Havuzbaşı Kent Meydan'ındaki konserde zaman zaman yoğun şekilde yağmur olmasına rağmen vatandaşlar alanı terk etmedi. Uğur Işılak'ın dile getirdiği parçalarla zaman zaman duygusal anların da yaşandığı konserde hayranları sanatçıyı yalnız bırakmadı.