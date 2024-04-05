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Uğur İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

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Ak Parti'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Uğur İbrahim Altay mazbatasını aldı.

Altay'a mazbatası, Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Konya İl Seçim Kurulu Başkanı Salih Zeki Bilgin tarafından verildi.

Programın ardından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçim döneminde çok yoğun çalıştıklarını anlattı.

Bu süreçte kendilerine sevgi ve muhabbet gösteren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür eden Altay, "Emanetlerine sahip çıkacağımızı bilsinler. Ayrıca seçim süreci boyunca bizimle birlikte ter döken İl Başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak, görevimize resmi olarak başlamış olduk. 'Konya modeli belediyecilik' anlayışımızla 31 ilçe belediye başkanımızla birlikte şehrimizin tüm coğrafyasına hizmet edeceğiz. Konya, Selçuklu'nun darülmülkü, Hazreti Mevlana'nın şehri ve belediyeciliğin en önde olduğu şehirlerinden birisi. Önümüzdeki 5 yılda da aynı azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın problemlerini çözecek, Konya'nın vizyon projelerini takip etmeye devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Seçim sürecinin olgunluk içinde tamamlandığını ifade eden Angı, "Seçimden başarıyla çıkan kıymetli belediye başkanlarımıza yeni dönemde Rabb'imden kolaylıklar diliyorum. Tüm meclisiyle beraber başarılı çalışmalarını inşallah yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde devam ettirecek." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Uğur İbrahim Altay AK Parti Konya Politika Güncel Haberler

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