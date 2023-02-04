Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci Uğur Dündar'ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk sahibi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti.

74 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Gülten Dündar, 74 yaşında verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İki çocuk sahibi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Twitter'dan açıklama yapan Uğur Dündar, "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun. Kardeşimi kaybetmenin tarifsiz acısını paylaşan, dualarını esirgemeyen ve bizimle birlikte üzülen herkese, ailem adına sonsuz teşekkürler eder, sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.