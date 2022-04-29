Uğur Aydemir Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Ziyarete Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Sipahi,AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz,AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ve beraberindeki heyetYunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir,Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatınınkatılımlarıyla toplantı gerçekleşti. Toplantıda Yunusemreilçesinineğitim sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı konuşmada," AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ilçemizin sorunları ile yakinen ilgilendiği için teşekkür ediyorum. BizlerdeYunusemre ilçemizde eğitimi daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüz ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bizleri ziyaret eden başta AK Parti Manisa MilletvekilimizUğur Aydemir olmak üzere, toplantımıza katılan Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'a AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Toplantıdilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Bültenler / Güncel