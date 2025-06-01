Uganda Ordusundan Güney Sudan'a Havadan Gıda Yardımı

Uganda Ordusundan Güney Sudan'a Havadan Gıda Yardımı
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Uganda ordusu, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde şiddet olayları nedeniyle zor durumda kalan bölgelere havadan 600 ton temel gıda malzemesi bıraktı. Bu yardım insani kriz yaşayan yerel halk için acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirildi.

KAMPALA, 1 Haziran (Xinhua) -- Uganda ordusu, Güney Sudan'ın şiddet olaylarının yaşandığı Yukarı Nil eyaletinin farklı noktalarına havadan 600 ton temel gıda malzemesi bıraktı.

Ordu Sözcü Vekili Chris Magezi cumartesi günü telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada Uganda Halk Savunma Hava Kuvvetleri'nin, Güney Sudan'ın Juba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklarla uluslararası ortakların sağladığı insani yardım malzemelerini Ulang ve Nasir ilçelerinde zor durumdaki bölgelere havadan bıraktığını söyledi.

Mart ayında Nasir'de Güney Sudan Halk Savunma Güçleri ile milis grubu Beyaz Ordu arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Hükümet, grubun Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki Sudan Muhalefetteki Halk Kurtuluş Hareketi ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Machar halen ülkenin başkenti Juba'da ev hapsinde tutuluyor.

Magezi, "Hava kuvvetlerimiz, yılın başlarında patlak veren silahlı şiddet olaylarının ardından yerinden edilmiş binlerce insanın kıtlık koşullarında yaşadığı zor durumdaki bölgelere acil gıda yardımlarını havadan ulaştırmıştır" dedi.

Uganda ordusu, Güney Sudanlı yetkililerin talebi üzerine, Juba'nın güvenliğini sağlamak için geri bölge güvenlik operasyonlarında Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri'ni desteklemeye yardımcı olmak ve çatışmaların ardından diğer askeri-teknik yardım sağlamak için mart ayında ülkede keşif gücü konuşlandırmıştı.

Magezi, Juba bölgesi çevresindeki güvenlik durumunun o zamandan beri istikrara kavuştuğunu ve gerilimin düşmesiyle yabancı misyonların ve işletmelerin yeniden faaliyete geçtiğini ve ticaret faaliyetlerin yeniden başladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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