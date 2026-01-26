Haberler

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı

Güncelleme:
Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında 19 yıldır bulunduğu Somali'den yakında çekileceğini bildirdi. Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çekilme planlarını duyurdu ve daha önce Somali'deki misyon hakkında eleştirilerde bulundu.

Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ülkesinin Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında bulunduğu Somali'den yakında çekilebileceğini bildirdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu da olan Muhoozi Kainerugaba, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ordu Komutanı Kainerugaba paylaşımında, " Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de görev yapıyor.

Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti.

Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba'nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
