Uganda, Güney Afrika'dan 746 vatandaşını tahliye edecek

Uganda hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden 746 vatandaşını tahliye edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Vekili Haruna Kasolo, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeye dönmek isteyen Uganda vatandaşlarının tahliyesi için ilgili kurumlara gerekli hazırlıkları başlatma talimatı verdiğini belirtti.

Kasolo, şu ana kadar 746 Uganda vatandaşının gönüllü tahliye için kayıt yaptırdığını, tahliye operasyonunun gelecek günlerde başlamasının planlandığını ifade etti.

Uganda vatandaşlarının bulundukları eyaletlerde kayıt altına alınacağını aktaran Kasolo, güvenli toplanma merkezlerine sevk edileceği, ihtiyaç duyanlara acil seyahat belgeleri düzenleneceği ve göç makamlarıyla koordinasyon içinde ülkeden ayrılışlarının sağlanacağını bildirdi.

Öte yandan Kasolo, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde bir Uganda vatandaşının saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kasolo, Uganda hükümetinin, Güney Afrika'da kalmaya devam eden Uganda vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Güney Afrika yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Göçmen karşıtı grupların 30 Haziran çağrısı

Güney Afrika'da nisan ayından bu yana düzensiz göçmenlere yönelik protestolar ve yabancı karşıtı şiddet olayları yeniden artış gösterdi.

Göçmen karşıtı gruplar, belgesiz yabancıların ülkeyi terk etmesi için 30 Haziran'ı "son çağrı" olarak ilan ederken, bu tarihe yaklaştıkça özellikle yabancı uyruklular arasında güvenlik endişeleri büyüdü.

Son haftalarda Mozambik, Nijerya, Gana ve Malavi vatandaşlarının hedef alındığı olayların ardından bazı Afrika ülkeleri, Güney Afrika'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak tahliye ve gönüllü dönüş süreçleri başlattı.

Güney Afrika hükümeti ise düzensiz göçle mücadelede sınır güvenliği ve sınır dışı süreçlerinin hızlandırılacağını belirtirken, yabancı karşıtı şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini vurguluyor.