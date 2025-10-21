Haberler

Uganda'da Seçimler 15 Ocak'ta Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda Seçim Komisyonu, başkanlık ve parlamento seçimlerinin 15 Ocak 2024'te yapılacağını duyurdu. Eski şarkıcı Bobi Wine, mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye karşı aday olacak.

Uganda Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 15 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Uganda Seçim Komisyonu, genel seçimlerin 15 Ocak'ta yapılacağını, 13 Ocak'ta da seçim yasaklarının başlayacağını duyurdu.

Seçimlerde, "Bobi Wine" sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve Ana Muhalefet Partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) lideri Robert Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye karşı yarışacak.

Başkanlık yarışında küçük partilerden 6 aday daha bulunuyor.

Ulusal Direniş Hareketi (NRM) adayı ve 81 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni, seçilmesi durumunda refah düzeyini artırma, eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

2021 seçimlerinde Museveni'ye karşı yarışan Kyagulanyi, değişim isteyen genç nesli temsil ettiğini belirtti. Kyagulanyi, o seçimlerde de Museveni'ye karşı yarışmış ve başkanın oyları "hile, seçmen korkutma, rüşvet ve diğer usulsüzlüklerle kazandığını" iddia etmişti. Museveni'nin partisi ise iddiaları reddetmişti.

– "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni'ye karşı yarışmış ve oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Muhalefet cephesi, seçimlerde geniş çaplı usulsüzlük yaşandığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti.

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.

Başkan Yoweri Museveni, 1986'dan bu yana görevde bulunuyor ve seçimlerde yeniden aday olacak. Afrika'nın en uzun süre görevde kalan 4'üncü lideri olan Museveni'nin hükümeti, yaş ve görev süresi sınırlarını kaldırmak için iki kez anayasa değişikliği yaptı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.