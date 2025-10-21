Uganda'da Seçimler 15 Ocak'ta Yapılacak

Uganda Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 15 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Uganda Seçim Komisyonu, genel seçimlerin 15 Ocak'ta yapılacağını, 13 Ocak'ta da seçim yasaklarının başlayacağını duyurdu.

Seçimlerde, "Bobi Wine" sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve Ana Muhalefet Partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) lideri Robert Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye karşı yarışacak.

Başkanlık yarışında küçük partilerden 6 aday daha bulunuyor.

Ulusal Direniş Hareketi (NRM) adayı ve 81 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni, seçilmesi durumunda refah düzeyini artırma, eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

2021 seçimlerinde Museveni'ye karşı yarışan Kyagulanyi, değişim isteyen genç nesli temsil ettiğini belirtti. Kyagulanyi, o seçimlerde de Museveni'ye karşı yarışmış ve başkanın oyları "hile, seçmen korkutma, rüşvet ve diğer usulsüzlüklerle kazandığını" iddia etmişti. Museveni'nin partisi ise iddiaları reddetmişti.

– "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni'ye karşı yarışmış ve oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Muhalefet cephesi, seçimlerde geniş çaplı usulsüzlük yaşandığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti.

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.

Başkan Yoweri Museveni, 1986'dan bu yana görevde bulunuyor ve seçimlerde yeniden aday olacak. Afrika'nın en uzun süre görevde kalan 4'üncü lideri olan Museveni'nin hükümeti, yaş ve görev süresi sınırlarını kaldırmak için iki kez anayasa değişikliği yaptı.