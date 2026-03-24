Ufuk Üniversitesi'nde "Güncel Gelişmeler Işığında Ombudsmanlık Sempozyumu" düzenlendi

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, vatandaşın derdini dinleyen, idareyi hukuka ve hakkaniyete davet eden, çözümü önceleyen ve kamu vicdanını gözeten anlayışla çalıştıklarını belirterek, "Çünkü inanıyoruz ki güçlü devlet, vatandaşını dinleyen ve ona en iyi hizmeti en kısa sürede, en verimli şekilde sunan devlettir." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun katkılarıyla Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü'nde "Güncel Gelişmeler Işığında Ombudsmanlık Sempozyumu" düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, programın açılışında yaptığı konuşmada, ombudsmanlığın hukuk devleti ilkesinin adalet arayışı ve iyi yönetim anlayışının kurumsal bir tezahürü olduğunu söyledi.

Modern devlet yapısı büyüdükçe, idari işlemler çeşitlendikçe, vatandaşın beklentileri arttıkça idare ile birey arasındaki ilişkinin daha hassas zeminde ele alınmasının zorunlu hale geldiğini belirten Akarca, ombudsmanlık kurumunun bu ihtiyacın ürünü olduğunu ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun görev ve sorumluluklarına değinen Akarca, "Ombudsmanlık modelinin en önemli gücü, klasik yargısal denetim dışında kalan bir alanda daha erişilebilir, daha hızlı ve daha insan odaklı bir denetim imkanı sunmasıdır." dedi.

"İyi yönetimi, salt kurallara indirgemek doğru değil"

Akarca, ombudsmanlığın çağdaş kamu yönetiminin tamamlayıcı kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Çünkü iyi yönetimi, salt kurallara indirgemek doğru değildir. İyi yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, makul sürede işlem yapma, gerekçeli karar verme ve bireyin onurunu gözetme sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Aldıkları kararlarla idareye insan hakları, hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme ufku sunduklarını aktaran Akarca, tavsiyeleri, dostane çözüm girişimleri ve kurumsal iletişim faaliyetleriyle idare-birey ilişkisini daha sağlıklı bir zemine taşımaya çalıştıklarını anlattı.

Akademi ile ombudsmanlık arasındaki ilişkinin güçlenmesinin kıymetli olduğunu ifade eden Akarca, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, insan hakları ve idare teorisi alanlarında yapılacak her nitelikli çalışmanın, kurumun düşünsel zeminini daha da sağlamlaştıracağını bildirdi.

Akarca, şunları kaydetti:

"Özellikle belirtmek isterim ki ombudsmanlık kurumunun gelişimi, toplumsal farkındalıkla doğrudan ilgilidir. Vatandaşın hakkını bilmesi önemlidir. Ancak idarenin de hak ihlali doğurmadan hareket etmeyi içselleştirmesi önemlidir. Asıl hedef, başvuru sayısının artması değil, hukuka da uygun adil ve insan odaklı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Hukuk devleti demek, hukuka bağlı her iş ve eyleminde insanı, hakkı ve hukuku gözeten devlet demektir. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, vatandaşın derdini dinleyen, idareyi hukuka ve hakkaniyete davet eden, çözümü önceleyen ve kamu vicdanını gözeten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü devlet, vatandaşını dinleyen ve ona en iyi hizmeti en kısa sürede, en verimli şekilde sunan devlettir."

"Hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi noktasında çok önemli bir adım"

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise Kamu Denetçiliği Kurumunun dünyadaki örnekleri incelenerek kurulmuş, yerli ve milli bir kurum olduğunu söyledi.

Kurumun faaliyete geçirilmesindeki gerekçelere değinen Çiçek, "Kamu Denetçiliği Kurumu, hukuk devleti ilkesinin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili hususlarda hayata geçirilmesi noktasında çok önemli bir adımdır." dedi.

Çiçek, Kamu Denetçiliği Kurumunun kamuoyunda bilinmesinin önemine işaret ederek, kurum sayesinde vatandaşların yargı yoluna gitmeden daha kısa yoldan hukuki ihtiyaçlarına cevap bulabileceklerini bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından "Yargı ve Ombudsmanlık", "Ombudsmanlık Görev ve Yetkileri", "Ombudsmanlık Kararları" başlıklarının tartışılacağı sempozyuma geçildi.

Programa, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.