Uçurumdan Düşen Arıcı Kurtarıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde arıcı Ramazan Demiryürek, 100 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı kurtararak hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan arıcı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Atburgazı Mahallesi'nde arıcılık yapan Ramazan Demiryürek (37), dengesini kaybedip yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Demiryürek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ramazan Demiryürek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
