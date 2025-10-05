Haberler

Uçuruma Düşen Polis Memuru Ahmet Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzon'da ot biçerken dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşen polis memuru Ahmet Çavuş, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene vali, emniyet müdürü ve meslektaşları katıldı.

TRABZON'da ot biçerken uçuruma düşen polis memuru Ahmet Çavuş (33) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düştü. Çağırılan sağlık ekipleri Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Çavuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nde görevli polis memuru Çavuş için Akçaabat'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile Ahmet Çavuş'un meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Çavuş'un cenazesi Sertkaya Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
