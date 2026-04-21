Gazipaşa'da Uçuruma Düşen Kişi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma düşerek mahsur kalan Okan Akbaş, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay saat 13.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Soğukoluk Yaylasında meydana geldi. Yaylada 1 kişinin uçurumdan düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu yaralı olarak çıkarılan Okan Akbaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

