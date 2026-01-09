Uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan ve entübe edilen Erdal, hayata tutundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, uçurtmasını kurtarmak için çıktığı elektrik direğinde, yüksek gerilime kapılıp yaklaşık 9 metreden düşüp ağır yaralanan Erdal Taş (14), Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. 8 gün entübe kaldıktan sonra gözlerini açan Erdal, 23 gün yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve daha sonra da taburcu oldu.

Nusaybin ilçesi kırsal Doğuş Mahallesi'nde Devran ve Zekiye Taş çiftinin oğlu Erdal Taş, tellere takılan uçurtmasını almak için elektrik direğine tırmandı. Yüksek gerilim hattına kapılan Taş, yaklaşık 9 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Erdal Taş, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, Çocuk Cerrahisi uzmanı doktor Mürsel Haspulat ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 8 gün entübe kaldıktan sonra gözlerini açan Erdal, 23 gün yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı. Tedavisinden sonra taburcu olan Erdal'ın ailesi, hastane personeline tandır ekmeği dağıttı.

'NADİR GÖRÜLEN AMA ÜMİT VERİCİ BİR VAKA OLDU'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doktor Mürsel Haspulat, Erdal'ın hayata tutunduğunu belirterek, "Erdal bize ilk geldiğinde durumu çok ağırdı. Hem 9 metreden düşme hem de şehir elektrik hattına kapılarak elektrik çarpması travması vardı. İkisi birden ayrı ayrı zaten öldürücü travmalar. Bize geldiğinde gece 01.00 gibiydi. Biz zaten öncesinde 4 tane de acil vaka almıştık. Ekip olarak hemen toparlanıp acilen kendisini ameliyata aldık. Elimizden geleni yaptık. Batın içinde, karnında birçok yerde kanamaları mevcuttu. Hem elektrik çarpmasının yüküyle de akciğerleri çalışmıyordu. Bir yandan da hızlıca bitirmeye çalıştık. Müthiş bir savaş oldu. Hatta vaka sonuna doğru birazcık baş dönmesi yaşadım. Genel cerrahiden hocamız yardıma geldi, bir şekilde tamamladık. Tıbbi olarak elimizden geleni yaptık ama yoğun bakıma devrettiğimizde pek de ümitli değildik. Çünkü akciğerleri iflas etmişti ve entübe şekilde, yani makineye bağlı şekilde yoğun bakıma aldık. 'Çok da yaşama ümidi yok' diye konuşuyorduk. Sonrasında sağ olsun çocuk yoğun bakım uzmanımız Dilek Hocamız da birebir özel ilgilenerek kontrollerini, takiplerini de iyi yaptı. Bu kadar süre entübe kalmış bir insanın tekrar makineden ayrılması genelde zordur. Beklediğimiz bir şey değildir. Mucizevi bir şekilde bir dönüş yaşadı. Sonrasında servise çıktı, tüplerinden kurtuldu. Akciğerleri tekrar çalışmaya başladı ve bugün karşımızda turp gibi, mucizevi bir şekilde karşımızda olduğunu gördük. Bizim için çok nadir görülen ama çok ümit verici ve mutlu edici bir vaka oldu" diye konuştu.

Ameliyathane personeli Serdal Tör ise "Yıllardır ameliyathane personeli olarak çalışıyorum. Vakanın geldiği zaman ümidimizi kesmiştik. Çok şükür hastamızın sağlığı şu an yerinde. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin" dedi.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Oğlunun ameliyatını gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Devran Taş, "Ben tarlayı sürerken Erdal da benim yanındaydı. Su içmeye gitti, sonra ufak kardeşi ağlayarak geldi ve 'Erdal'a elektrik çarptı' dedi. O anda sanki beni de elektrik çarptı. Olay yerine gittim, hem elektrik çarpmıştı hem de 9 metre yükseklikteki direkten zemine düşmüştü. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Hemen alıp Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gittim. İlk müdahale orada yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Allah, doktorumuz Mürsel Bey, Dilek Hanım ve ekibinden razı olsun. Hemen ameliyata aldılar. O kadar durumu kötüydü ki biz yaşama umudumuzu kesmiştik. Ameliyat sonrası 8 gün entübe kaldı, 23 gün yoğun bakımda kaldı. Allah'a çok şükür şu an turp gibi. Doktorumuza ve hastane personeline çok ama çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUZ MEZARDAN ÇIKTI'

Zekiye Taş da yaşadıklarını anlatarak, "Gerçekten bizim için zor bir süreçti. Bunu yaşayan bilir. Oğlumuz mezardan çıktı. Allah binlerce kez Mürsel Hoca'dan razı olsun diyorum. Oğlum şimdi eğer yürüyorsa, kalkabilecekse, eve götürebileceksek bu Mürsel Hoca sayesindedir. Ona binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizler ona minnettarız" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Erdal Taş ise şunları söyledi:

"Uçurtma uçurdum, birden direğe takıldı. Ben de gidip direğe tırmandım ve 9 metreydi. Oradan elektrik çarptı ve 9 metreden aşağı düştüm. Bayılmadım. Belimden bir ses geldi, kırılmıştı. Sonra babam geldi. Önce Nusaybin'e sonra da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Allah doktorumuz Mürsel Hoca'dan, Dilek Hanım'dan ve tüm hastane personelinden razı olsun."