Uçurtma Ustası Zahit Mungan, Mardin Kültürünü Yurt Dışında Tanıtıyor

Mardin'de yaşayan 34 yaşındaki uçurtma ustası Zahit Mungan, yurt dışında düzenlenen festivallere katılarak yaşadığı kentin tanıtımına katkı sunuyor.

2023 yılında Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya kazanan Mungan, gittiği 38 ülkede uçurtmalarına işlediği kültürel öğeler ve mitoloji ile geniş kitlelere ulaşıyor.

Bir etkinliğe katılmak için Tekirdağ'a gelen Mungan, AA muhabirine, yurt dışında katıldığı festivallerde herkese Türkiye'ye ait olan kültürel öğeleri ve mitolojileri anlattığını söyledi.

Uçurtmalara işlediği motiflerin herkesin ilgisini çektiğini aktaran Mungan, "14 yaşından bu yana profesyonel anlamda kendi uçurtmalarımı dikiyorum. Daha çok Mardin kültürüne ait hikayeleri ve mitolojileri uçurtmalara işliyorum." dedi.

Mungan, bugüne kadar 38 ülkede düzenlenen festivallere katıldığını belirtti.

Tasarladığı uçurtmalarda kültürel öğelerin bulunmasına özen gösterdiğini anlatan Mungan, "Şu ana kadar 38 ülkeden davet aldım. Orada uçurtma festivallerine katılıyorum. Kültürümüzü uçurtmalarıma işlediğim için daha çok önem gösteriyorlar. Çünkü hikayesi olan işler oluyor. Yaptığım uçurtmalardan biri şahmeran uçurtması. Bizim mahallenin sokakları çok dar. Dar olduğu için yüklerimizi eşekler topluyor. O yüzden eşek uçurtması, Mardin güvercinleri, Yezidilerin kültüründe olan tavus kuşu uçurtmasını yaptım. Bu şekilde kültürümüzü uçurtmalarıma işliyorum." diye konuştu.

Mungan, yurt dışında en dikkat çeken uçurtmasının "şahmeran" olduğunu dile getirdi.

Uçurtmaların turizmin en sadık elçisi olduğuna dikkati çeken Mungan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında özellikle şahmeran uçurtmasını soruyorlar. Ben de anlatıyorum. Bir mitoloji olduğundan bahsediyorum. Tarsus'tan Hindistan'a kadar uzanan bir hikayesi var. O yüzden insanlar ilginç buluyor. Yıllarca Mardin'de uluslararası uçurtma festivali yaptık. O yüzden turizme büyük bir katkısı var uçurtma festivallerinin. Yaptığımız uçurtma festivalleri sayesinde turizme katkı sağlıyoruz. Uçurtma aslında turizmin bir elçisi diyebiliriz."

Mungan, yurt içinde düzenlenen festivallere de katıldığını belirterek, uçurtma kültürünün kaybolmaması adına ve özellikle telefon, tablet ve bilgisayar başından kalkmayan çocukları özendirmek için çeşitli uçurtmalar tasarladığını sözlerine ekledi.