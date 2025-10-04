Uçurtma Ustası Zahit Mungan'dan 'Free Gazze' Uçurtması

Mardin semalarında, uçurtma ustası Zahit Mungan'ın hazırladığı "Free Gazze" (Özgür Gazze) yazılı uçurtma süzüldü.

Dünyada 38 ülkede katıldığı festivallerde birçok ödül alan 34 yaşındaki Mungan, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek için uçurtma hazırladı.

Mungan'ın bir ay boyunca her harfi 150 santimetre olan yaklaşık 10 metre uzunluğunda hazırladığı uçurtma, "Free Gazze" yazısından oluştu.

Uçurtmayı havalandıran Mungan'ın en büyük hayali, uçurtmalarıyla Gazze'de gökyüzünü renklendirmek.

"Oradaki halk ve çocuklar uçurtmaları çok seviyor"

Mungan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren uçurtmalarla ilgilendiğini, yaklaşık 20 yıldır ileri düzeyde uçurtmalar yaptığını söyledi.

Katıldığı festivallerde ve yarışmalarda Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getiren Mungan, "Tüm dünyada uçurtmalarımı uçuruyorum. Şu ana kadar 38 ülke gezdim ancak Filistin'e gitme fırsatı yakalayamadım." dedi.

Uçurtmaların, Filistin ve Gazze için çok önemli olduğunu belirten Mungan, "Oradaki halk ve çocuklar uçurtmaları çok seviyor. En son 2011 yılında Gazze'de yaklaşık 13 bin uçurtma aynı anda uçurularak dünya rekoru kırıldı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekor hala kendilerinde." diye konuştu.

Uçurtma ustası Zahit Mungan, "Umarım Gazze bir gün özgürlüğüne kavuşur ve yaptığım uçurtmaları Gazze'de çocuklarla birlikte uçururuz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Filistin bayraklı bir güvercin uçurtması yaptığını ve gökyüzüne uçurduğunu, şimdi ise farklı bir uçurtma hazırladığını anlatan Mungan, yaklaşık bir ay boyunca 10 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde "Free Gazze' yazısından oluşan bir uçurtma yaptığını söyledi.

Mungan, "Bu uçurtmayı Mardin semalarında uçurdum. Dünyaya bir mesaj vermeye çalıştım, 'Çocuklar ölmesin, savaşlar bitsin.' diye. Gazze'deki savaşın sona ermesini umut ediyorum." dedi.