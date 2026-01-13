Haberler

Dünya birincisi 'tavus kuşu' uçurtmasıyla Türkiye'yi Katar'da temsil edecek

Dünya birincisi 'tavus kuşu' uçurtmasıyla Türkiye'yi Katar'da temsil edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardinli Zahit Mungan, tavus kuşu uçurtmasıyla uluslararası alanda altın madalya kazanarak, 14-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4'üncü Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne Türkiye'yi temsil etmek üzere davet edildi.

MARDİN'de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla katıldığı festivallerden dereceler elde eden, Çin'de katıldığı uluslararası yarışmada 'tavus kuşu' uçurtmasıyla altın madalya kazanan Zahit Mungan (34), 14-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4'üncü Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edildi.

Mardinli Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı. Mungan, 14-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4'üncü Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edildi.

'UÇURTMANIN PEŞİNDE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORUM'

Mardin'i ve Türkiye'yi katıldığı uluslararası organizasyonlarda tanıttığını belirten Mungan, şunları söyledi:

"Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Çocukluğumdan beri uçurtma ile ilgileniyorum. Mardin'in kültürel değerlerini, objelerini, hikayelerini uçurtmalarıma yansıtıyorum. Tamamen uçurtmanın peşinde bir hayat sürdürüyorum. Dünyanın birçok yerinden davet alıyorum. 4'üncü Uluslararası Katar Uçurtma Festivali'ne Türkiye'ye temsilen davet edildim. Tabii oraya çok büyük hazırlıklar yaptım. Dünya birincisi tavus kuşu ile şahmeran uçurtmasını da Katar semalarında uçuracağız. Festival 10 gün sürecek ve bu 10 gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Çocuklarla workshop çalışmaları yapılacak, stantlar kurulacak. Onun haricinde gece uçurtmaları uçurulacak. Dünyanın birçok yerinden uçurtma sanatçıları davet edildi. Bunlardan biriyim. Ben de Mardin'deki kültürel değerleri ve objeleri gidip orada uçuracağım. Şu ana kadar uçurtmalarımla 38 ülkeyi gezdim, hala gezmeye devam ediyorum. Bu şekilde Mardin'i, Türkiye'yi tanıtıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor