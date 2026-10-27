UCM Taraf Devletler Meclisi, yeni başsavcı seçimini Aralık 2027'de yapacak

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi, Kerim Han'ın görevden alınmasının ardından mahkemenin dördüncü başsavcısının seçimi için sürecin başlatıldığını ve yeni başsavcının seçiminin Aralık 2027'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Taraf Devletler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, taraf devletler ve diğer paydaşlarla yapılan istişarelerin ardından mahkemenin dördüncü başsavcısının seçim sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada başsavcılık görevi için başvuruların 31 Ekim 2026'da başlayıp 31 Ocak 2027'de sona ereceği, gerekli şartları taşıyan adayların başvurularının 20 Şubat 2027'de Taraf Devletler Meclisinin internet sitesinde yayımlanacağı ifade edildi.

Adayların 27-30 Eylül 2027'de kamuya açık yuvarlak masa toplantılarında taraf devletlerin ve sivil toplumun sorularını yanıtlayacağı aktarılan açıklamada yeni başsavcının, Aralık 2027'de Lahey'de toplanacak 26. Taraf Devletler Meclisi oturumunda seçileceği kaydedildi.

Açıklamada, aksi kararlaştırılmadıkça yeni başsavcının 9 yıl görev yapacağı, başsavcı ile yardımcılarının farklı ülkelerin vatandaşı olması kuralı gereği yeni başsavcılık için Senegal ve Fiji vatandaşı olan mevcut başsavcı yardımcılarının aday olamayacağı vurgulandı.

Taraf Devletler Meclisi Başkanı Päivi Kaukoranta, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, süreçle UCM başsavcısının en nitelikli adaylar arasından seçilmesinin amaçlandığını belirtti.

UCM Taraf Devletler Meclisi, 24 Temmuz'da düzenlenen özel oturumda eski Başsavcı Kerim Han'ı "ciddi suistimal ve görevin ciddi şekilde ihlali" gerekçesiyle görevden almıştı. Han, cinsel taciz iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sürecinde görevden ayrılmıştı.

Han'ın yokluğunda başsavcılık görevlerini altışar aylık periyotlar halinde, yardımcıları Senegalli Mame Mandiaye Niang ile Fijili Nazhat Şamim Han yürütüyor.

Kaynak: AA