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UCM, Almanya ve Hollanda dışişleri bakanlarını Lahey'de ağırladı

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti. Görüşmenin içeriği paylaşılmadı; UCM, ABD yaptırımları nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti.

UCM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Alman Bakan Wadephul ile Hollandalı Bakan Berendsen'in mahkemeye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane, Birinci Başkan Yardımcısı Yargıç Rosario Salvatore Aitala ve Yazı İşleri Müdürü Osvaldo Zavala Giler'in, Wadephul ve Berendsen ile görüştüğü aktarıldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Hollanda, UCM'ye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunurken, Almanya mahkemenin bütçesine en fazla katkı sağlayan taraf devletler arasında yer alıyor.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD yaptırımları nedeniyle zor günlerden geçen UCM'yi zayıflatma girişimlerine tepki göstererek, "UCM'den ve uluslararası hukuk düzenini koruyan diğer tüm kurumlardan elinizi çekin." çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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